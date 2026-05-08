È stata annunciata una tregua di tre giorni tra Russia e Ucraina, accompagnata da un accordo per uno scambio di circa mille prigionieri da entrambe le parti. Le autorità coinvolte stanno definendo le modalità operative per garantire il rispetto del cessate il fuoco durante questo periodo. Restano da chiarire le procedure e le responsabilità nella gestione dello scambio, che coinvolge numerosi detenuti e rappresenta un passo importante nel processo di negoziazione tra i due paesi.

? Punti chiave Come potrà Trump garantire il rispetto del cessate il fuoco?. Chi gestirà concretamente lo scambio massiccio di mille prigionieri?. Perché la Russia minaccia ritorsioni se le celebrazioni verranno colpite?. Quali saranno le conseguenze diplomatiche se la tregua fallirà domani?.? In Breve Scambio previsto di 1000 prigionieri per ciascuna delle parti coinvolte nel conflitto.. Zelensky segnala 67 droni russi mentre Mosca dichiara 400 intercettazioni di droni ucraini.. Thirteen aeroporti russi chiusi dopo attacco drone a Rostov sul Don.. Rustem Umerov e Marco Rubio coordinano possibili incontri diplomatici a Kiev tra primavera ed estate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump: tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina e scambio di prigionieri

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