Donald Trump ha dichiarato che tra Russia e Ucraina è previsto un cessate il fuoco di tre giorni. Durante questo periodo è pianificato anche uno scambio di mille prigionieri da ciascun paese. La notizia riguarda una possibile intesa tra le parti coinvolte nel conflitto, che si sarebbe raggiunta con l’accordo di interrompere temporaneamente le ostilità. La dichiarazione è arrivata dal presidente degli Stati Uniti.

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti afferma che è previsto anche uno scambio di mille prigionieri da ciascun paese. Mosca e Kiev confermano. Donald Trump ha annunciato un accordo per una pausa temporanea nella guerra tra Russia e Ucraina. Una tregua di tre giorni, dal 9 all’11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due Paesi. L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su Truth, dove Donald Trump ha spiegato di aver mediato personalmente l’intesa tra Mosca e Kiev. Secondo quanto comunicato, durante il periodo stabilito verranno sospese “tutte le attività cinetiche”, cioè le operazioni militari sul campo.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Donald Trump: “Tre giorni di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, previsto anche uno scambio di prigionieri”

Trump: “Putin ha accettato di non attaccare l'Ucraina per una settimana”

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