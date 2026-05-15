La Juventus ha iniziato i contatti con l’Atalanta per il centrale Scalvini, valutato dalla società bergamasca oltre 40 milioni di euro. Il giocatore, giovane e versatile, è molto apprezzato dal tecnico bianconero per le sue qualità tecniche e la capacità di adattarsi a diversi ruoli. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma il nome di Scalvini figura tra i primi obiettivi di mercato della Juventus in questa sessione di trasferimenti.

di Luca Fioretti Scalvini Juventus: la dirigenza bianconera avvia i contatti per il talento orobico che piace moltissimo a Luciano Spalletti per duttilità e tecnica.? Le News di Juventus News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla Juve. Seguici Ora Giorgio Scalvini è finito prepotentemente nel mirino del calciomercato Juventus per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero si è già informato ufficialmente sia con l’ Atalanta che con l’entourage del talentuoso centrale difensivo. Il profilo del classe 2003 piace moltissimo a Spalletti, che ha avuto modo di apprezzarne le doti durante il proprio trascorso come commissario tecnico della Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Scalvini Juventus: primissimo sondaggio per il centrale dell’Atalanta, valutato dalla Dea oltre 40 milioni. Le ultimissime

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