Atalanta-Juventus le probabili formazioni | i assenza Mckennie la Dea ritrova Scamacca

Nella 33ª giornata di campionato, la Juventus affronta l’Atalanta in una partita che potrebbe avvicinare i bianconeri alla qualificazione in Champions League. La formazione della Juventus non potrà contare su Mckennie, mentre l’Atalanta ritrova Scamacca dopo un periodo fuori dal campo. La gara si svolge in un contesto di alta tensione e importanza per entrambe le squadre.

Un passo verso la qualificazione della Juventus alla prossima Champions League passa dalla 33° giornata di campionato, tra le sponde nerazzurre dell’Atalanta e quelle dell’Inter. Il Como, attualmente in quarta posizione, sarà impegnato nel difficile confronto contro l’Inter, e la squadra di Spalletti vuole sfruttare l’occasione per superare i lariani e mettergli pressione prima del loro impegno contro la corazzata di Cristian Chivu. La Juventus deve però superare un avversario ostico come l’Atalanta, in una partita da dentro o fuori che delineerà la classifica e la corsa al posto Champions, destinata a protrarsi fino alle ultimissime giornate di campionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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"Spalletti Vado molto d'accordo con lui. Penso che ogni calciatore abbia bisogni diversi, ci sono aspettative diverse su ognuno di noi. Ogni volta che vedo il mister mi dà un senso di sicurezza" . Per entrare nel clima pre-partita di Atalanta-Juventus, è da oggi - facebook.com facebook

Volata #ChampionsLeague Cosa succede se #Como, #Juventus, #Roma e #Atalanta replicano i risultati delle ultime 7 giornate E se facessero gli stessi risultati dell'andata contro gli stessi avversari da qui alla fine del campionato x.com