La Juventus sta monitorando da vicino la situazione di un attaccante dell’Al Hilal, con l’intenzione di valutare un possibile trasferimento durante la prossima sessione di mercato estiva. La dirigenza bianconera ha già contattato il club arabo per raccogliere informazioni dettagliate sul giocatore. La trattativa, ancora in fase preliminare, riguarda un centravanti che interessa alla società torinese in vista della prossima stagione.

di Luca Fioretti Nunez Juventus, la dirigenza bianconera valuta l’attaccante in forza all’Al Hilal in vista della prossima e imminente sessione estiva. Il mercato entra prepotentemente nel vivo con indiscrezioni estremamente interessanti per i mesi futuri. La Juventus inizia a guardarsi intorno con grandissima attenzione per rinforzare il reparto offensivo in vista delle prossime battaglie e, secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, il club bianconero ha appena effettuato un primissimo sondaggio esplorativo per Darwin Nunez. I vertici societari hanno contattato formalmente l’ Al Hilal per chiedere informazioni dettagliate sulla situazione del centravanti uruguayano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nunez Juventus, sondaggio per il centravanti dell’Al Hilal! Chieste informazioni al club arabo in vista dell’estate: ultimissime

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La #Juventus ha fatto un sondaggio per Darwin #Nunez. I bianconeri proveranno anche a stringere per gli obiettivi in scadenza di contratto: Marcos #Senesi del Bournemouth, Leon #Goretzka del Bayern e #BernardoSilva del City. Molto, però, dipenderà dalla x.com