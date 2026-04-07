Nunez Juventus sondaggio per il centravanti dell’Al Hilal! Chieste informazioni al club arabo in vista dell’estate | ultimissime

Da juventusnews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta monitorando da vicino la situazione di un attaccante dell’Al Hilal, con l’intenzione di valutare un possibile trasferimento durante la prossima sessione di mercato estiva. La dirigenza bianconera ha già contattato il club arabo per raccogliere informazioni dettagliate sul giocatore. La trattativa, ancora in fase preliminare, riguarda un centravanti che interessa alla società torinese in vista della prossima stagione.

di Luca Fioretti Nunez Juventus, la dirigenza bianconera valuta l’attaccante in forza all’Al Hilal in vista della prossima e imminente sessione estiva. Il mercato entra prepotentemente nel vivo con indiscrezioni  estremamente interessanti  per i mesi futuri. La  Juventus inizia a guardarsi intorno con  grandissima attenzione  per rinforzare il reparto offensivo in vista delle prossime battaglie e, secondo le ultime notizie riportate da  Sky Sport, il club  bianconero  ha appena effettuato un primissimo  sondaggio  esplorativo per  Darwin Nunez. I vertici societari hanno contattato formalmente l’ Al Hilal  per chiedere informazioni dettagliate sulla situazione del centravanti uruguayano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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