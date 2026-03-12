Picchia la moglie con un tubo di metallo il figlio di 9 anni chiama il 112 in lacrime e lo fa arrestare

Un bambino di 9 anni ha chiamato il 112 in lacrime dopo aver assistito a violenze contro la madre da parte del padre, che aveva colpito la donna con un tubo di metallo. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. La chiamata del bambino ha permesso di intervenire tempestivamente per fermare le violenze.

Un dramma familiare evitato soltanto dal coraggio di un bambino di 9 anni, che dopo aver assistito alle violenze commesse contro la madre, ha preso il telefono e ha chiamato il 112 per denunciare tutto. È successo la sera di martedì 10 marzo a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Un uomo di 37 anni di origini marocchine ha aggredito brutalmente la moglie, una connazionale di 30 anni, colpendola ripetutamente con dei tubi di metallo. A porre fine alle violenze è stata proprio la telefonata del piccolo, che all'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha raccontato tra le lacrime ciò che stava accadendo. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente l'intervento di una pattuglia, inviata d'urgenza sul posto. 🔗 Leggi su Today.it

