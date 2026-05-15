Sbocciano i Giardini Caneva riconoscimento all’eccellenza

I Giardini Caneva di Sarzana stanno ricevendo sempre più attenzione, con un riconoscimento che celebra l’eccellenza. La loro fama si sta ampliando oltre i confini nazionali, raggiungendo anche gli Stati Uniti. La notizia è stata comunicata il 15 maggio 2026, quando si è annunciato che i giardini sono stati ufficialmente riconosciuti a livello internazionale. Questa crescita ha portato un aumento delle visite e dell’interesse da parte di appassionati e professionisti del settore.

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Sarzana (La Spezia), 15 maggio 2026 – Cresce la fama dei Giardini Caneva di Sarzana. Varca i confini nazionali, attraversa l’oceano e arriva negli Stati Uniti. Alla American horticultural society (Ahs), una delle più antiche e prestigiose organizzazioni no profit nel settore dell’orticoltura del Nord America, che gli consegna l’attestato ufficiale di “Giardino di eccellenza”. Un riconoscimento ambito, che si basa su criteri di sostenibilità, innovazione botanica, conservazione delle specie e impatto educativo. Attiva dal 1922, la Ahs promuove la conoscenza e la pratica del giardinaggio. Con sede in Virginia e oltre 22.000 membri, promuove una comunità eterogenea impegnata a far progredire le conoscenze e le pratiche di giardinaggio con un ricco programma di iniziative, tra cui i viaggi nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sbocciano i “Giardini Caneva”, riconoscimento all’eccellenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eccellenza in inglese, Karis College premiato con il riconoscimento Cambridge GoldRiconoscimento internazionale per il Karis College: premiata la qualità della formazione linguistica e i risultati degli studenti Un riconoscimento... Dall’infinitamente piccolo al Grifo: il riconoscimento per Alberto Diaspro, eccellenza genoveseIn occasione del Giorno della Bandiera di Genova e di San Giorgio, giovedì 23 aprile, alle 17, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si... Sbocciano i Giardini Caneva, riconoscimento all’eccellenzaAttestato dell’American horticultural society dopo la tappa sarzanese nell’ambito di un tour tra Francia e Italia. Nell’area oltre 2500 varietà floreali con prospettiva di ulteriore sviluppo grazie al ... lanazione.it Gli ex padiglioni abbandonati. I ’vetroni’ diventano orto botanico in partnership coi Giardini CanevaRecuperare il patrimonio in disuso e conferirgli nuova linfa vitale. Dopo l’opportunità sfumata nel 2022, adesso si apre una nuova strada per poter finalmente riutilizzare i ‘vetroni’ che da più di ... lanazione.it