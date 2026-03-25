eccellenza in inglese karis college premiato con il riconoscimento cambridge gold

Il Karis College ha ricevuto il riconoscimento Cambridge Gold dal Centro di Certificazione Esami dell’Università di Cambridge, tramite la British School di Rimini. Questo attestato premia le scuole della Fondazione Karis come centri di preparazione di livello superiore per gli esami di lingua inglese. La qualifica indica un livello di eccellenza nel supporto agli studenti che affrontano le certificazioni internazionali.

Riconoscimento internazionale per il Karis College: premiata la qualità della formazione linguistica e i risultati degli studenti Un riconoscimento tutto d’oro per il Karis College. Il Centro di Certificazione Esami dell’Università di Cambridge, tramite la British School di Rimini, ha rilasciato alle scuole della Fondazione Karis la qualifica di Cambridge Preparation Centre Gold. Si tratta delle prime scuole paritarie di Rimini. Il traguardo, si legge nella lettera firmata da Richard Crisafulli, Centre Exams Manager di British School Rimini “testimonia una visione educativa attenta agli standard internazionali, alla formazione linguistica di eccellenza e allo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare con successo contesti accademici e professionali sempre più globalizzati”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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