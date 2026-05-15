Sbarco Sea Watch 5 a Brindisi | Non dimentichiamo che siamo sempre una terra di accoglienza

Nella mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, la nave Sea Watch 5 è arrivata a Brindisi intorno alle 10. La imbarcazione, gestita dall’omonima Ong, aveva soccorso 166 persone tra l’11 e il 12 maggio in acque internazionali davanti alla Libia. I migranti erano a bordo di un barcone in vetroresina. La nave è stata accolta nel porto della città, che continua a essere uno dei punti di sbarco per le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo.

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È giunta a Brindisi attorno alle 10 di oggi oggi, venerdì 15 maggio, la nave Sea Watch 5 della omonima Ong che tra l'11 e il 12 maggio scorsi ha messo in salvo 166 persone che viaggiavano in acque internazionali davanti alla Libia, a bordo di un barcone in vetroresina. Tra i naufraghi 25 minori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sbarco nave Sea Watch 5 a Brindisi: l'intervento del prefetto Guido ApreaÈ giunta a Brindisi attorno alle 10 di oggi oggi, venerdì 15 maggio, la nave Sea Watch 5 della omonima Ong che tra l'11 e il 12 maggio scorsi ha... Leggi anche: Sea Watch disobbedisce: sbarco a Trapani. Che cosa rischia ora l'Ong A #SeaWatch5, che dopo gli spari dei pirati libici pagati dall'Italia, ha soccorso altre 64 persone, è stato assegnato come porto di sbarco quello di Brindisi. A 4 giorni di navigazione. L'ennesima vergogna di un governo complice dei criminali libici. x.com Migranti, a Bari sbarcano in 152: in molti ustionati, ci sono 27 minori. Sea Watch 5 verso BrindisiLa nave della Ong Solidaire è arrivata alle 9,30 a Bari mentre la Sea-Watch Five in viaggio per Brindisi ha effettuato il terzo soccorso nella notte salvando ... bari.repubblica.it Sbarco dei migranti dalla nave Sea Watch 5, la Croce Rossa all'alba in porto alla SpeziaLa Spezia, 9 ottobre 2025 – La macchina della Croce Rossa della Spezia è pronta a mobilitarsi nuovamente in vista dello sbarco della nave Sea-Watch 5, attesa nel porto spezzino domattina con a bordo ... lanazione.it