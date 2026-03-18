Sea Watch disobbedisce | sbarco a Trapani Che cosa rischia ora l' Ong

La Sea Watch 5, nave con bandiera tedesca, ha deciso di sbarcare a Trapani, ignorando le indicazioni delle autorità italiane. La decisione ha suscitato attenzione, in quanto rappresenta un'ulteriore azione di disobbedienza da parte di un'organizzazione non governativa in un contesto di tensione tra le parti. Si tratta di un episodio che ha già attirato l'interesse dei media e delle istituzioni coinvolte.

C'è da registrare l'ennesimo caso Ong. La Sea Watch 5, che batte bandiera tedesca, ha deciso di fermarsi a Trapani disobbedendo alle disposizioni delle autorità italiane. Oggi, mercoledì 18 marzo, la nave aveva chiesto approdo alla Capitaneria di porto di Trapani per lo “ stato di necessit à”, che, in mare, implica l’obbligo di assistere le persone in pericolo e portarle in un “luogo sicuro” nel più breve tempo possibile. Come risposta, le era stato assegnato quello di Marina di Carrara. Ma secondo loro avrebbe allungato di 1100km il viaggio delle 57 persone rimaste a bordo, vulnerabili, ferite, con ustioni sulla pelle dovute al carburante. Tra di loro c’era anche una donna in stato di gravidanza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sea Watch disobbedisce: sbarco a Trapani. Che cosa rischia ora l'Ong Articoli correlati Sea Watch, la ong sfida il governo Meloni: “Disobbediamo, entriamo a Trapani”La tensione tra ONG e Viminale torna a salire nel Mediterraneo centrale, con un nuovo episodio che riaccende il dibattito sulla gestione dei migranti... Leggi anche: Lo sbarco Torna la Sea Watch con 54 migranti Approfondimenti e contenuti su Sea Watch Argomenti discussi: Sea Watch disobbedisce al governo e punta verso Trapani: Non andremo in Toscana, basta alla tortura di Stato. Sea Watch disobbedisce al governo e punta verso Trapani: «Non andremo in Toscana, basta alla tortura di Stato»Oggi il Tribunale dei minori di Palermo ha ordinato lo sbarco immediato degli under 18. Secondo le regole del decreto Piantedosi gli altri sarebbero dovuti sbarcare a Marina di Carrara ... lasicilia.it Migranti, la Sea Watch disobbedisce: «Sbarchiamo a Trapani»La nave umanitaria, con 57 naufraghi a bordo, era stata indirizzata a Marina di Carrara dalle autorità italiane. Altri mille chilometri di navigazione ... avvenire.it