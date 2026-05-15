Sbarco nave Sea Watch 5 a Brindisi | l' intervento del prefetto Guido Aprea

Venerdì 15 maggio, intorno alle 10, una nave della ONG Sea Watch 5 è arrivata nel porto di Brindisi. La nave aveva soccorso 166 persone tra l’11 e il 12 maggio, mentre si trovava in acque internazionali davanti alla Libia, a bordo di un barcone di vetroresina. L’intervento del prefetto Guido Aprea ha accompagnato l’arrivo, senza che siano state riportate altre operazioni di natura legale o politica. La nave è stata sbarcata nel porto di Brindisi, dove sono state accolte le persone soccorse.

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È giunta a Brindisi attorno alle 10 di oggi oggi, venerdì 15 maggio, la nave Sea Watch 5 della omonima Ong che tra l'11 e il 12 maggio scorsi ha messo in salvo 166 persone che viaggiavano in acque internazionali davanti alla Libia, a bordo di un barcone in vetroresina. Tra i naufraghi 25 minori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video STORIA & SVILUPPO - Nave Anfibia SAN GIUSTO L 9894 Sullo stesso argomento Nave Sea Watch mitragliata durante soccorsi in mare: migranti attesi a BrindisiBRINDISI – Fra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio è attesa nel porto di brindisi la nave Sea Watch 5 della omonima Ong tedesca, con a bordo circa 120... Leggi anche: Lo sbarco Torna la Sea Watch con 54 migranti A #SeaWatch5, che dopo gli spari dei pirati libici pagati dall'Italia, ha soccorso altre 64 persone, è stato assegnato come porto di sbarco quello di Brindisi. A 4 giorni di navigazione. L'ennesima vergogna di un governo complice dei criminali libici. x.com Giunta a Brindisi la nave mitragliata durante salvataggio in mare di persone in difficoltàCon 154 migranti, di cui 25 minori non accompagnati e 3 donne, ha attraccato alla banchina di Sant'Apollinare attorno alle 10 di oggi, venerdì 15 maggio ... brindisireport.it Le milizie libiche sparano contro la nave di Sea Watch: a bordo c'erano 90 migrantiL'imbarcazione aveva soccorso 90 persone, quando è stata raggiunta da 15 colpi da parte di una motovedetta tripolitana. L'ong: È una nave donata da Roma ... avvenire.it