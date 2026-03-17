Lo sbarco Torna la Sea Watch con 54 migranti

Nelle ultime ore, la nave Sea Watch 5 della ong Sea Watch è stata indirizzata dalle autorità italiane verso il porto di Marina. A bordo ci sono 54 migranti, e il loro sbarco è previsto nei prossimi giorni. La nave ha effettuato un'operazione di soccorso nelle acque del Mediterraneo centrale, e lo sbarco rappresenta uno degli ultimi interventi di questo tipo nella regione.

E’ atteso nei prossimi giorni al porto di Marina un nuovo sbarco di migranti. La nave Sea Watch 5 della ong Sea Watch è stata indirizzata dalle autorità italiane nelle ultime ore verso lo scalo apuano, dopo un’operazione di soccorso avvenuta nelle acque del Mediterraneo centrale. Al momento le prime indicazioni, che potrebbero cambiare nei prossimi giorni a causa delle condizioni meteo, danno l’arrivo della nave per giovedì mattina. A bordo dell’imbarcazione, stando a quanto riferisce lo staff a bordo della nave, si trovano 54 persone, tra cui due bambini e anche due donne incinte, tratte in salvo un paio di giorni fa da un gommone in... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo sbarco Torna la Sea Watch con 54 migranti Articoli correlati Migranti, Piantedosi: «Impugneremo la decisione su Sea Watch»“Fino adesso abbiamo praticato il confronto con queste sentenze impugnandole e continueremo a farlo, valorizzando il sistema giudiziario che prevede... Migranti, Piantedosi: “Impugneremo la sentenza su Sea Watch”Il governo impugnerà la sentenza del tribunale di Palermo sul caso Sea Watch, che prevede il risarcimento di 76mila euro da parte dell’Italia all’Ong... Una burla riuscita di Italo Svevo | Audiolibro Completo Una selezione di notizie su Sea Watch Temi più discussi: Lo sbarco Torna la Sea Watch con 54 migranti; Il fermo di Sea-watch 3 era illegittimo. Il Tribunale Civile di Palermo riconosce il diritto al risarcimento; Nafta, carne bruciata e disperazione. Al Teatro Modena il nostro viaggio sulla Sea Watch; A Marina di Carrara lo sbarco dei migranti soccorsi dalla nave umanitaria Sea Watch 5. Lo sbarco Torna la Sea Watch con 54 migrantiA bordo anche due bambini e due donne incinte salvati dalle acque a bordo di un gommone. Giovedì l’arrivo previsto in porto ... lanazione.it A Marina di Carrara lo sbarco dei migranti soccorsi dalla nave umanitaria Sea Watch 5La Sea Watch 5 diretta a Marina di Carrara con 85 persone a bordo: sbarco dopo soccorsi nel Mediterraneo centrale ... gonews.it Mediterranea Saving Humans: allerta meteo sul Mediterraneo. Sabato naufraga una barca davanti a Lampedusa, disperso un bambino. La motovedetta della capitaneria recupera 64 persone tra cui la madre del piccolo. Sea Watch 5 soccorre altri 40 persone x.com Mediterranea Saving Humans: allerta meteo sul Mediterraneo. Sabato naufraga una barca davanti a Lampedusa, disperso un bambino. La motovedetta della capitaneria recupera 64 persone tra cui la madre del piccolo. Sea Watch 5 soccorre altri 40 persone - facebook.com facebook