Savona i cittadini decidono il futuro | arriva il progetto Nova

A Savona, i cittadini avranno l'opportunità di partecipare attivamente alla definizione del futuro locale attraverso il progetto Nova. La proposta prevede l'uso del metodo Open Space Technology, che permette ai partecipanti di proporre e discutere temi in incontri aperti e autogestiti. Chi desidera contribuire potrà presentare argomenti e idee per il nuovo programma, coinvolgendo direttamente la comunità nelle decisioni pubbliche. Questo approccio mira a favorire un coinvolgimento più diretto dei cittadini nelle scelte amministrative.

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? Punti chiave Come cambierà la politica grazie al metodo Open Space Technology?. Chi potrà proporre concretamente i temi per il nuovo programma?. Cosa accadrà alle idee emerse durante la giornata a Villa Cambiaso?. Perché questo incontro punta a eliminare i simboli dei partiti?.? In Breve Appuntamento a Villa Cambiaso in via Torino 10 dalle ore 10 alle 17.. Stefania Scarone coordina l'incontro locale del progetto nazionale Nova 2026.. Metodo Open Space Technology per definire l'agenda su 5 anni di governo.. L'iniziativa fa parte di un percorso con 100 eventi in tutta Italia.. Domenica 17 maggio, dalle ore 10 alle 17, Villa Cambiaso a Savona ospiterà l’appuntamento territoriale di Nova. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, i cittadini decidono il futuro: arriva il progetto Nova ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Referendum giustizia: 100 cittadini a Forlì decidono il futuroUn incontro pubblico organizzato dall'associazione Forlì2035 si è tenuto nella sede del Bifor, trasformando lo spazio della birreria in un luogo di... Modena, il M5S ascolta i cittadini: nasce il progetto Nova? Punti chiave Come influenzeranno le proposte dei cittadini il programma della coalizione? Quali problemi locali di sanità e mobilità verranno...