Referendum giustizia | 100 cittadini a Forlì decidono il futuro

A Forlì, 100 cittadini si sono riuniti presso la sede del Bifor, una birreria, per discutere del referendum sulla giustizia. L’evento è stato organizzato dall’associazione Forlì2035, che ha promosso un confronto pubblico sul tema. La riunione ha visto la partecipazione di persone interessate a esprimere le proprie opinioni e a conoscere meglio le implicazioni della consultazione popolare.

Un incontro pubblico organizzato dall'associazione Forlì2035 si è tenuto nella sede del Bifor, trasformando lo spazio della birreria in un luogo di confronto sul referendum costituzionale sulla giustizia. La serata, caratterizzata dalla presenza di circa 100 partecipanti tra cui molti giovani, ha l'intervento di due studenti di giurisprudenza e due magistrati per spiegare le modifiche previste su sette articoli della Costituzione. Il voto è fissato per il 22 e 23 marzo, data in cui la partecipazione diventerà determinante dato l'assenza di quorum. L'iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio informale dove il dibattito possa avvenire lontano dai toni accademici, come ha spiegato la presidente Giuliana Villari.

