A Savona, un incontro tra due persone ha suscitato grande emozione nella sala Rossa del municipio. Alla cerimonia erano presenti Michele Costantini e Antonietta Bosio, che hanno condiviso un momento di ricordo e gratitudine. L’evento ha attirato l’attenzione di molti cittadini, che hanno assistito con partecipazione all’incontro tra passato e presente. La cerimonia si è conclusa con un applauso collettivo.

Nella sala Rossa del comune di Savona, un incontro tra passato e presente ha strappato un applauso collettivo a Michele Costantini e Antonietta Bosio. Il funzionario dei vigili del fuoco e la donna che salvò cinquant’anni fa durante l’attentato in via Giacchero si sono riabbracciati davanti a una platea gremita, segnando la chiusura delle commemorazioni per il cinquantenario degli attentati che colpirono la città tra il maggio 1974 e la primavera del 1975. L’impatto della memoria: il volto umano di una stagione buia. Il 20 novembre 1974 rimane una data impressa nel tessuto sociale savonese. In quella serata, una bomba colpì uno stabile in via Giacchero, causando due vittime e scatenando una reazione immediata da parte dell’intera comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, l’abbraccio che commuove: lui la salvò dalle macerie 50 anni fa

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