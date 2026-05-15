Sassuolo-Lecce domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Sassuolo e Lecce, penultima giornata di Serie A. La squadra di casa affronta il match con l’obiettivo di ottenere punti importanti, mentre gli ospiti cercano di migliorare la propria posizione in classifica, mantenendo vive le speranze di salvezza. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker, che hanno formulato i pronostici sulla base delle ultime prestazioni delle squadre.

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Il Sassuolo ospita il Lecce nel programma della penultima giornata di Serie A in un match che conta soprattutto per gli ospiti nell’ambito della lotta salvezza. Il Sassuolo in effetti si presenta a questa sfida con grande serenità dopo aver disputato un campionato decisamente al di sopra delle aspettative, e intende solo salutare il proprio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sassuolo-Lecce (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sassuolo - Lecce Dom 17/05/2026 H.15:00 Sullo stesso argomento Atalanta-Bologna (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Atalanta e Bologna è l’unica del penultimo turno di Serie A non si deve disputare in concomitanza con nessun altro incontro. Udinese-Cremonese (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa trasferta sul campo dell’Udinese è una delle ultime occasioni per la Cremonese di raccogliere punti fondamentali per la salvezza. 37a Giornata Serie A Domenica 17 Maggio Ore 15 Inter-Verona Domenica 17 Maggio Ore 18 Atalanta-Bologna Domenica 17 Maggio Ore 20.45 Cagliari-Torino Sassuolo-Lecce Udinese-Cremonese Lunedì 18 Maggio ore 20.45 Como-Parma Genoa-Milan Ju x.com Sassuolo-Lecce a La Penna: bilancio negativo per i giallorossiLa partita Sassuolo – Lecce, in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 20:45, sarà diretta dall'arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi e ... pianetalecce.it Sassuolo-Lecce: arbitra Federico La Penna della sezione di Roma1Le designazioni arbitrali della 37esima giornata del campionato di serie A: la gara tra Sassuolo e Lecce è stata affidata a La Penna. trnews.it