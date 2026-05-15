Sassuolo-Lecce domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Sassuolo e Lecce, penultima giornata di Serie A. La squadra di casa affronta il match con l’obiettivo di ottenere punti importanti, mentre gli ospiti cercano di migliorare la propria posizione in classifica, mantenendo vive le speranze di salvezza. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker, che hanno formulato i pronostici sulla base delle ultime prestazioni delle squadre.

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Il Sassuolo ospita il Lecce nel programma della penultima giornata di Serie A in un match che conta soprattutto per gli ospiti nell’ambito della lotta salvezza. Il Sassuolo in effetti si presenta a questa sfida con grande serenità dopo aver disputato un campionato decisamente al di sopra delle aspettative, e intende solo salutare il proprio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Sassuolo-Lecce (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
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Sassuolo - Lecce Dom 17/05/2026 H.15:00

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