Sassario-Olbia bloccata | scoppia il rischio gas dopo lo scontro

A Sassari-Olbia si è verificato un incidente che ha causato il blocco della strada e ha provocato una fuoriuscita di gas. Sul posto sono state inviate squadre specializzate per gestire la situazione e tentare di neutralizzare la fuga di gas. La zona è stata evacuata e sono state adottate le misure di sicurezza necessarie per prevenire esplosioni. Non sono stati riportati feriti o danni materiali significativi. La viabilità rimane interdetta in entrambe le direzioni.

? Domande chiave Come hanno neutralizzato la fuoriuscita di gas senza causare esplosioni?. Quali squadre specializzate sono state inviate sul luogo dello scontro?. Perché l'incidente ha richiesto l'intervento del nucleo NBCR?. Come è stata gestita la viabilità dopo il blocco della statale?.? In Breve Blocco della SS729 per tre ore venerdì 15 maggio 2026.. Intervento del nucleo NBCR di Ozieri per svuotare il serbatoio GPL.. Tecnici hanno bruciato il gas disperso con torcia mobile vicino ad Ardara.. Nessun ferito registrato dai Carabinieri dopo lo scontro tra utilitaria e camioncino.. La strada statale 729 Sassario-Olbia è rimasta bloccata per quasi tre ore questo venerdì 15 maggio 2026, a causa di un incidente avvenuto nei pressi del bivio per Ardara nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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