Una donatrice che si trovava a Dubai in transito dall'Australia è stata bloccata a causa dello stop ai voli, mettendo a rischio un trapianto di midollo previsto. La donna, arrivata in città per uno scalo tecnico, non può lasciare Dubai mentre le autorità non autorizzano il suo spostamento. La situazione ha creato un ritardo nelle procedure mediche programmate.

Un trapianto di midollo osseo a Piacenza è messo fortemente a rischio dal conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran. La frase può sembra assurda, eppure rispecchia fedelmente la realtà del momento. A causa della chiusura dello spazio aereo nei Paesi del Golfo, una donna è rimasta bloccata a Dubai insieme alla sua famiglia. Il problema è che questa era in viaggio per tornare in Italia, suo Paese di origine, e aiutare sua madre malata di leucemia con una donazione di midollo osseo. Un’operazione ora messa ad alto rischio dalle tempistiche del conflitto. La donna era giunta a Dubai dall’Australia, dove vive con suo marito e i suoi figli, per un semplice scalo tecnico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trapianto midollo a rischio, la donatrice è bloccata a Dubai dopo lo stop ai voli

BigMama bloccata a Dubai per la guerra in Iran: voli sospesi e rientro in Italia rinviatoLa rapper BigMama è rimasta bloccata a Dubai a causa dell’improvvisa chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti, conseguenza...

Dubai bloccata: 260mila passeggeri al giorno, 2.600 voli cancellatiIl traffico aereo globale è in tilt a causa degli attacchi di Israele e degli Stati Uniti contro l’Iran e delle ritorsioni di Teheran, con migliaia...

Tutto quello che riguarda Trapianto midollo.

Temi più discussi: Coppia ferma a Dubai e il trapianto a rischio: Corsa contro il tempo; A dieci anni dalla prima approvazione, Fondazione Telethon annuncia il parere positivo del CHMP che raccomanda il rinnovo illimitato dell’autorizzazione all’immissione in commercio di Strimvelis; Achille Polonara e la leucemia: il coma di dieci giorni e il trapianto salvavita; Tumore del testicolo, la biopsia liquida rivoluziona le cure: un esame del sangue sceglie la terapia.

Missili sull'Iran, a rischio il trapianto di midollo per un uomo di Piacenza: la figlia, unica donatrice, è bloccata a DubaiLa guerra in Medio Oriente sta mettendo a rischio un trapianto di midollo per un piacentino affetto da leucemia acuta. La figlia, unica donatrice compatibile, è infatti bloccata con il marito e i due ... gazzettadiparma.it

Donna bloccata a Dubai, a rischio il trapianto di midollo a PiacenzaLa guerra in Medio Oriente sta mettendo a rischio un trapianto di midollo per un piacentino affetto da leucemia acuta. La figlia, unica donatrice compatibile è infatti bloccata con il marito e i due f ... ansa.it

Italiana bloccata a Dubai, a rischio il trapianto di midollo del padre: «Io unica donatrice, è corsa contro il tempo» x.com

Trapianto di midollo osseo: sostituzione di cellule staminali ematopoietiche Il trapianto di midollo osseo è una procedura medica in cui il midollo osseo danneggiato o malato viene sostituito con cellule staminali ematopoietiche sane. È comunemente usato in facebook