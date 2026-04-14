Lunedì al centro sportivo di Trigoria si sono verificati momenti di tensione tra l’allenatore e un consulente senior. Durante il pranzo pre-allenamento, i due si sono rifiutati di scambiare parole o interagire tra loro, segnando un momento di scontro diretto tra le due figure. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, creando un clima di forte disagio nello staff tecnico.

Un clima di profonda frizione ha travolto il centro sportivo di Trigoria lunedì, quando l’allenatore Gian Piero Gasperini e il consulente senior Claudio Ranieri si sono rifiutati di interagire durante il pranzo pre-allenamento. La rottura tra le due figure chiave della Roma è esplosa in risposta alle recenti dichiarazioni rilasciate da Ranieri alla televisione lo scorso fine settimana, mettendo in luce una frattura insanabile all’interno del gruppo tecnico guidato anche da Ricky Massara. Il muro di silenzio a Trigoria e le provocazioni mediatiche. L’atmosfera al campo di allenamento di lunedì è stata descritta come caratterizzata da una gelida distanza, con i due protagonisti seduti a tavola separati da diversi metri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasperini e Ranieri: scoppia lo scontro a Trigoria dopo le polemiche

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