A Sarzana, sono in corso interventi di manutenzione in viale XXI Luglio. L’intervento riguarda alcuni lavori di sistemazione della strada senza prevedere interruzioni totali della circolazione, anche se alcune zone saranno temporaneamente interessate da restringimenti. La manutenzione prevede il rifacimento di alcune parti del manto stradale e la sistemazione delle aree verdi lungo il viale. Non sono stati segnalati rischi di danni all’ambiente o alla fauna locale durante le operazioni.

? Punti chiave Cosa cambierà concretamente per la viabilità in viale XXI Luglio?. Come influirà questa manutenzione sulla fauna locale del viale?. Chi ha deciso di limitare l'intervento solo alla base dei tronchi?. Perché i cittadini sono preoccupati per la salute degli alberi?.? In Breve Assessori Sara Viola e Luca Ponzanelli spiegano i dettagli tecnici dell'intervento.. Operazioni previste il 15 maggio 2026 per la rimozione di polloni alla base.. Interventi mirati a garantire la visibilità per pedoni e veicoli in viale XXI Luglio.. Manutenzione leggera programmata per preservare la biodiversità e la fauna locale.. Gli assessori di Sarzana,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarzana, manutenzione in viale XXI Luglio: “Nessun danno all’ambiente

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