Pistoia terremoto di magnitudo 4,1 | Nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 4,1 è stata avvertita questa mattina nel territorio di Pistoia. La sindaca facente funzioni ha dichiarato che, al momento, non risultano danni a persone o cose, né sono state evacuate scuole nel comune. La scossa è stata registrata alle 9 e non ci sono segnalazioni di incidenti o problemi importanti nella zona.

“Per ora non risultano danni a cose o persone e neppure scuole evacuate“. Si tira un respiro di sollievo nel pistoiese, dove la sindaca facente funzioni di Pistoia, Anna Maria Celesti, ha rassicurato che non sono risultati problemi a seguito della fortescossa di terremoto avvertita alle 9.40di questa mattina. Una scossa dimagnitudo 4.1localizzata a circa 7 chilometri a nord di Pistoia e che è stata avvertita fino a Firenze e Prato, soprattutto nei piano alti, raggiungendo anche le località della costa tirrenica a nord della Toscana. In quel del capoluogo toscano, secondo quanto riferito dal Comune, al momento non vengono segnalati particolari danni e le scuole risultano regolarmente aperte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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