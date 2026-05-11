Marciapiede dissestato in viale del Fante | Serve una manutenzione urgente

Lungo viale del Fante, nel tratto che circonda il complesso residenziale noto come Tre Torri, si trova un marciapiede in condizioni di deterioramento. La superficie presenta crepe e parti sconnesse, rendendo necessaria una manutenzione immediata. La situazione interessa sia gli spazi condominiali sia i pedoni che transitano nella zona. La mancanza di interventi recenti si fa notare ai residenti e ai passanti, che chiedono interventi rapidi per migliorare la sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui