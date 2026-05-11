Marciapiede dissestato in viale del Fante | Serve una manutenzione urgente

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lungo viale del Fante, nel tratto che circonda il complesso residenziale noto come Tre Torri, si trova un marciapiede in condizioni di deterioramento. La superficie presenta crepe e parti sconnesse, rendendo necessaria una manutenzione immediata. La situazione interessa sia gli spazi condominiali sia i pedoni che transitano nella zona. La mancanza di interventi recenti si fa notare ai residenti e ai passanti, che chiedono interventi rapidi per migliorare la sicurezza.

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Si rileva, lungo il perimetro del "SuperCondominio complesso Tre Torri di viale del Fante 58A", marciapiede dissestato e bisognoso di manutenzione sia per i condomini che per l'utilizzo pedonale dei cittadini. La circostanza si rende ancora più grave durante le partite interne del Palermo, data.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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