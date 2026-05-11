Marciapiede dissestato in viale del Fante | Serve una manutenzione urgente
Lungo viale del Fante, nel tratto che circonda il complesso residenziale noto come Tre Torri, si trova un marciapiede in condizioni di deterioramento. La superficie presenta crepe e parti sconnesse, rendendo necessaria una manutenzione immediata. La situazione interessa sia gli spazi condominiali sia i pedoni che transitano nella zona. La mancanza di interventi recenti si fa notare ai residenti e ai passanti, che chiedono interventi rapidi per migliorare la sicurezza.
Si rileva, lungo il perimetro del "SuperCondominio complesso Tre Torri di viale del Fante 58A", marciapiede dissestato e bisognoso di manutenzione sia per i condomini che per l'utilizzo pedonale dei cittadini. La circostanza si rende ancora più grave durante le partite interne del Palermo, data.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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