Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli potrebbe diventare una possibilità nel caso in cui Antonio Conte decidesse di lasciare la squadra. La situazione legata al futuro dell’attuale tecnico del Napoli resta ancora incerta, con alcune indiscrezioni che segnalano anche un possibile coinvolgimento del presidente della società in questa decisione. La vicenda continua a essere al centro delle discussioni nel mondo del calcio italiano.

Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere. Nelle ultime ore starebbe infatti circolando la voce che non sia solamente l’attuale allenatore del Napoli ad essere dubbioso ma anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Al termine del campionato ci sarà il tanto atteso incontro, dove si capirà se ci saranno le basi per proseguire insieme oppure se separarsi. Tra i nomi valutati in caso di addio da parte di Conte c’è anche quello di Maurizio Sarri. Napoli, Sarri è uno dei nomi in lista in caso di addio da parte di Conte. Se Antonio Conte lascerà il Napoli al termine di questa stagione, Aurelio De Laurentiis potrebbe riportare sulla panchina azzurra Maurizio Sarri.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Sarri può tornare se parte Conte? L’annuncio di Alfredo Pedullà

Notizie correlate

Napoli, toto-nomi se Conte dice addio: può tornare anche un ex! Le ultimissimeCon il pareggio di Parma gli entusiasmi per questo finale di stagione si spengono in casa Napoli.

Leggi anche: "Klopp può riportare il Napoli a essere grande in Europa. Se Conte parte, no a scommesse"

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Pedullà: Giuntoli ha un paio di situazioni avviate all’estero. Ma anche in Italia, Roma compresa; SPORTITALIA - Pedullà: Sarri è un nome in evidenza in una ristrettissima lista del Napoli se dovesse finire il rapporto con Conte; Accostato al Napoli, ci sono anche Milan e un club di Liga su Mario Gila: l'annuncio di Pedullà.

Sarri-Napoli, Pedullà: È nella lista ristrettissima per il dopo Conte. Maresca? Non è un obiettivoAttenzione a Maurizio Sarri per la panchina del Napoli. L'ex allenatore del club azzurro, sotto contratto con la Lazio per altri due anni, sarebbe un nome caldo come potenziale successore di Antonio ... msn.com

Sarri Napoli, altro che ‘fantacalcio’: l’ipotesi ritorno è viva! Escluso, invece, l’arrivo di Maresca: la situazione per la panchina dei partenopeiSarri Napoli, altro che 'fantacalcio': l'ipotesi ritorno è viva! Escluso, invece, l'arrivo di Maresca: la situazione per la panchina dei partenopei ... calcionews24.com

Alfredo Pedullà - facebook.com facebook

Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) on X x.com