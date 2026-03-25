Il mercato del Napoli si sta delineando con diverse ipotesi e possibilità ancora in fase di valutazione. La trattativa coinvolge i passaggi tra Zirkzee e Goretzka, mentre l’esito finale dipende anche dalla situazione di Lukaku. Le società sono impegnate a definire le operazioni in corso, senza ancora aver trovato un accordo definitivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il mercato del Napoli prende forma tra idee, riflessioni e scenari ancora aperti. Luca Marchetti, esperto di Sky Sport, ha fatto il punto ai microfoni di Radio Marte, delineando le possibili strategie del club azzurro in vista della prossima stagione. «Manna in Inghilterra? Non solo lui. C’erano le partite di Champions e tanti direttori sportivi sono volati lì per sondare il terreno», ha spiegato Marchetti. «Non ci sono stati incontri preordinati, ma si sono create basi per situazioni future». “ZIRKZEE PUÒ TORNARE” Tra i nomi caldi c’è quello di Joshua Zirkzee: «Mi aspetto un ritorno in Italia, in Premier non è riuscito a imporsi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marchetti: «Napoli tra Zirkzee e Goretzka, tutto dipende da Lukaku»

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