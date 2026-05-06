Oggi si parla di una vicenda che coinvolge il New York Times, citato in giudizio da un’agenzia federale statunitense per i diritti civili. Secondo le accuse, il quotidiano avrebbe scelto di promuovere una donna meno qualificata rispetto a un uomo bianco, con l’obiettivo di migliorare le quote di diversità. La notizia ha suscitato molta attenzione negli ambienti legali e mediatici, sollevando questioni su pratiche di assunzione e rappresentanza.

Quindi, oggi.: le rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi, il segreto delle indagini e Minetti - Storia molto succulenta. Il New York Times è stato citato in giudizio dall’agenzia federale Usa per i diritti civili perché, stando alle accuse, avrebbe preferito promuovere una donna “meno qualificata” al posto di un uomo bianco per soddisfare gli obiettivi di “diversità”. Il quotidiano nega le accuse. Ma l’idea che inizino i processi contro il “razzismo al contrario” (promuovere donne e minoranze etniche in barba al merito) mi fa divertire un mondo. - Giorgia Meloni condivide una sua foto fake in sottoveste per denunciare la pratica dei deepfake.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una cosa non va sugli audio di Garlasco, calma su Sempio e Giannini: quindi, oggi…

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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