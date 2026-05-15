Sarri aspetta l’incontro Conte-ADL per conoscere il suo futuro

Il tecnico della Lazio è in attesa di aggiornamenti provenienti da Napoli, dove si terrà un incontro tra l’allenatore e l’amministratore delegato. La discussione riguarda il suo eventuale futuro professionale e la possibilità di un prolungamento contrattuale. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali e il tecnico rimane in attesa di notizie concrete. La situazione è al centro di molte speculazioni, ma nessuna decisione è stata ancora resa nota pubblicamente.

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Il tecnico Maurizio Sarri è in attesa di notizie da Napoli, dove ci sarà l’atteso summit tra Antonio Conte ed il patron azzurro De Laurentiis, per capire come procedere sul suo futuro in vista del prossimo campionato. “Il rapporto tra la Lazio e Sarri, al di là dell’incontro che ci sarà, è chiaro già adesso malgrado un contratto biennale. L’Atalanta viene messa in evidenza per Sarri, che è sempre stata un’idea della famiglia Percassi, e, a maggior ragione, di Giuntoli. Penso che Sarri voglia aspettare la decisione del Napoli, prima di prendere una decisione vorrà capire come andrà l’incontro fra Conte e De Laurentiis”. G. Castelli (agronomo): “No ai concerti perché rovinerebbe il prato del San Paolo e aumenterebbe il rischio infortuni” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Sarri aspetta l’incontro Conte-ADL per conoscere il suo futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Incontro tra Conte e Adl a metà maggio per definire il futuro del club. Napoli, si decide il futuro: fissata la data dell’incontro tra ADL e ConteContro il Bologna, lunedì allo Stadio Maradona, potrebbe arrivare l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Settimana prossima iniziano i tweet Si aspetta l'incontro, si capirà se c'è voglia di proseguire insieme ? Conte non è tanto sicuro ? Conte a un passo dall'addio, preferito rimane Sarri sullo sfondo Italiano e Benitez ? x.com Sarri aspetta l’incontro Conte-ADL per conoscere il suo futuroForzAzzurri.net - Il tecnico della Lazio in attesa di notizie da Napoli. Il tecnico Maurizio Sarri è in attesa di notizie da Napoli, dove ci sarà l'atteso summit tra ... forzazzurri.net Lotito-Sarri, dopo il derby ci sarà il vertice: la verità sul futuro della LazioROMA - Il gran finale è saltato. E’ saltato anche il banco. Può essere la spinta che porterà allo strappo Lotito-Sarri. Anche con la vittoria la strada sarebbe stata in salita. Resta il derby da gioca ... corrieredellosport.it CorSera: La Lazio avvisa l'Inter in vista della finale di Coppa Italia: La coppa sarà nostra. La squadra di Sarri era già concentrata sulla finale di mercoledì durante la sconfitta in campionato contro l'Inter, ma la fiducia resta alta. Alcuni giocatori hanno promess reddit