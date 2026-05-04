Incontro tra Conte e Adl a metà maggio per definire il futuro del club

A metà maggio si è svolto un incontro tra l’allenatore e il presidente di una squadra di calcio. L’obiettivo della riunione era discutere del futuro della società sportiva. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti affrontati o sulle decisioni prese durante l’appuntamento. La discussione si inserisce in un momento di incertezza riguardo alla gestione e alla direzione del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Se l’attuale mister del Napoli decidesse di non continuare il suo cammino in azzurro, si fa strada il nome di Maurizio Sarri, un grande ex dell’allenatore partenopeo. La situazione è particolarmente delicata e verrà trattata a metà maggio, in un incontro decisivo tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Sarà importante in particolare che questo incontro avvenga dopo la sfida contro il Bologna o, quantomeno, dopo aver ottenuto la qualificazione per la Champions League. Questo meeting non sarà solo un semplice vertice, ma rappresenterà un crocevia fondamentale per il club.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Incontro tra Conte e Adl a metà maggio per definire il futuro del club. Notizie correlate Incontro ADL-Conte: le richieste del mister, idee chiareIl pareggio contro il Parma e la successiva vittoria dell’Inter a Como hanno spento definitivamente le speranze di rimonta per il Napoli. Da Conte a De Bruyne: ADL pianifica il futuro del NapoliIl patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro per pianificare al meglio il futuro della squadra partenopea: sul tavolo il nodo allenatore e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La manita Champions di Conte: l'incontro per il futuro è più vicino; M5S in pista con Amadei: arriva Conte; REPUBBLICA - NAPOLI, FUTURO DA DECIDERE: INCONTRO TRA CONTE E DE LAURENTIIS ENTRO METÀ MESE; Conte - Adl: incontro a metà maggio per decidere il futuro. Incontro tra Conte e Adl a metà maggio per definire il futuro del club.Se l’attuale mister del Napoli decidesse di non continuare il suo cammino in azzurro, si fa strada il nome di Maurizio Sarri, un grande ex dell’allenatore partenopeo. La situazione è particolarmente d ... napolipiu.com Napoli, le ultime sull’incontro tra Conte e De Laurentiis: i nodi da sciogliereTuttosport si sofferma sul confronto tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il tecnico Antonio Conte. Ecco i nodi da sciogliere, secondo il ... iamnaples.it Champagne per brindare ad un incontro.... Complimenti Jannik ma davvero un abbraccio di affetto per AlexanderSiete belli ragazzi Atptour - facebook.com facebook La visita di #Rubio in Italia e l'incontro con #Meloni. E questo post per #Salvini. #Trump dà una nuova chance all'Italia. Probabilmente un intenso lavoro diplomatico dietro x.com