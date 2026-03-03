Il futuro di Sarri sulla panchina della Lazio è in bilico mentre si avvicina un momento chiave. La società deve decidere se confermare l’allenatore o cercare alternative, dopo le recenti prestazioni della squadra. La decisione sarà presa nelle prossime settimane e influenzerà il percorso della stagione. La situazione resta tesa e tutto dipende dalle scelte che verranno adottate nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di Allegri Cassano spiazza tutti: «Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato, poi Calhanoglu andrà via e.» Mercato Inter, nerazzurri in pole sulle italiane per Goretzka! E anche Oaktree adesso ha cambiato idea Calciomercato Inter, rivoluzione in estate: 5 addii certi! L’obiettivo è puntare tutto su quell’acquisto Totti torna alla Roma? I dettagli sulla cena andata in scena con Gasperini: ecco per quando è prevista la fumata bianca Milan Inter, un derby che vale una stagione: svelato il piano gara di Allegri! Da... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sarri Lazio, il futuro è bilico: la permanenza del tecnico è a un bivio e deve decidere quale direzione prendere

Crollo Lazio, futuro Sarri in bilico: la situazione in casa biancocelestePesante ko per la Lazio in casa contro il Como con i biancocelesti che hanno perso per 0-3 contro gli uomini di Fabregas, allontanandosi in maniera,...

Sarri resterà l’allenatore della Lazio? Fabiani chiarisce così il suo futuro, ecco cosa filtra sulla posizione del tecnicoGoretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo, c’è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero.

SARRI: Il rigore su Gila grida vendetta | Le parole del tecnico dopo Lazio-Fiorentina | DAZN

Approfondimenti e contenuti su Sarri Lazio

Temi più discussi: Lazio, Sarri: Molti vedono un futuro nebuloso qui, non dobbiamo darci alibi, né fare drammi; Lazio, Sarri: Torino con più motivazioni di noi, chi va in campo vede un futuro nebuloso. Ora niente drammi; Lazio, Sarri: Se pensavamo alla Coppa Italia è un errore. Mi preoccupa che chi va in campo veda un futuro nebuloso; Sarri a Dazn: Lazio spenta e senza motivazioni. Chi va in campo vede futuro nebuloso….

Sarri rischia grosso: Lazio-Atalanta può essere decisiva? Lo scenario e le soluzioniIl futuro di Maurizio Sarri alla Lazio è sempre più in bilico. Il match con l'Atalanta potrebbe essere decisivo: ecco cosa sta accadendo ... calciomercato.it

Lazio, incontro tra Fabiani e Sarri la scorsa stagione per pianificare il ritorno! Il retroscenaLazio, ad aprile della passata stagione si tenne un pranzo tra il ds e il tecnico durante la gestione Baroni. Il retroscena Il futuro della panchina biancoceleste è un rebus che oscilla tra strategie ... lazionews24.com

Sarri e Lazio al bivio: la Coppa Italia per salvare stagione e futuro - facebook.com facebook

#Sarri e il messaggio alla Lazio dopo la sconfitta con il Torino: “Segnali preoccupanti, adesso…” x.com