Il rapporto tra il calciatore e l’allenatore sembra essere giunto a un punto di rottura, con segnali di una separazione prossima. Le tensioni sono aumentate nel corso delle ultime settimane e l’addio sembra ormai inevitabile. La situazione tra i due è diventata al centro delle cronache sportive e si discute sulla possibile partenza dell’attaccante.

Il rapporto tra Romelu Lukaku e Antonio Conte si è incrinato sempre di più e il futuro dell’attaccante appare ormai segnato. La distanza tra i due, già evidente nelle ultime settimane, continua infatti ad allargarsi. A fare il punto è Corriere dello Sport. In questo momento Lukaku si trova in Belgio, dove sta seguendo un programma personalizzato per recuperare la miglior condizione dopo il problema al tendine emerso in seguito alla rinuncia alla tournée negli Stati Uniti con la nazionale. Proprio quella scelta aveva già creato un primo strappo, perché il Napoli lo aspettava in ritiro mentre il giocatore decise di restare in patria per curarsi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku-Conte, tensione alta: addio sempre più vicino

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