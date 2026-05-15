Sardegna maxi-operazione della Guardia di Finanza | scoperte 100 imbarcazioni per oltre 48 milioni di euro
Nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza ha avviato una vasta operazione in Sardegna che ha portato al sequestro di oltre 100 imbarcazioni. Le indagini hanno riguardato un sistema chiamato «flagging out», utilizzato per registrare le imbarcazioni all’estero, con un valore complessivo superiore ai 48 milioni di euro. La scoperta di queste imbarcazioni rappresenta un passo importante nelle attività di controllo e contrasto all’evasione fiscale nel settore marittimo.
Cento imbarcazioni sconosciute al fisco per un valore superiore ai 48 milioni di euro. È l’esito dell’operazione denominata «Red Jack» condotta dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari. L’attività si è aperta nel 2025, quando durante dei controlli di routine erano emerse le prime anomalie che hanno dato il via ad una capillare ricognizione nei porti sardi. Un vasto patrimonio nautico sottratto al monitoraggio fiscale: nonostante fossero riconducibili a soggetti residenti in Italia, le imbarcazioni individuate dalle Fiamme Gialle operavano in acque nazionali battendo bandiere estere, senza però risultare al fisco italiano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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