Sardegna maxi-operazione della Guardia di Finanza | scoperte 100 imbarcazioni per oltre 48 milioni di euro

Nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza ha avviato una vasta operazione in Sardegna che ha portato al sequestro di oltre 100 imbarcazioni. Le indagini hanno riguardato un sistema chiamato «flagging out», utilizzato per registrare le imbarcazioni all’estero, con un valore complessivo superiore ai 48 milioni di euro. La scoperta di queste imbarcazioni rappresenta un passo importante nelle attività di controllo e contrasto all’evasione fiscale nel settore marittimo.

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