Colf e badanti | maxi operazione In 51 erano sconosciute al Fisco Tasse evase per 350mila euro

Da ilrestodelcarlino.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza ha scoperto 51 colf e badanti che lavoravano senza regolare contratto e senza essere conosciute dal Fisco. Durante le verifiche sono stati sequestrati oltre 2,5 milioni di euro nascosti e sono state accertate tasse evase per più di 350.000 euro. L’operazione ha coinvolto un ampio numero di persone, portando alla luce situazioni di irregolarità nel settore.

Sono 51 le colf e badanti "invisibili" al Fisco che sono state smascherate dalla Guardia di Finanza, con oltre 2,5 milioni di euro nascosti e più di 350mila euro di tasse non pagate. E c’è un caso di lavoratrice domestica che spicca su tutti: oltre 100mila euro incassati in tre anni senza mai presentare la dichiarazione dei redditi. Non lavoro nero, ma redditi mai comunicati allo Stato. È l’operazione condotta dal Comando provinciale di Pesaro e Urbino che ha scoperchiato un insospettabile fenomeno di evasione fiscale in un settore spesso considerato marginale ma che, nei numeri, si rivela tutt’altro. Non si tratta di rapporti irregolari: i contratti c’erano, i contributi venivano versati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

colf e badanti maxi operazione in 51 erano sconosciute al fisco tasse evase per 350mila euro
© Ilrestodelcarlino.it - Colf e badanti: maxi operazione. In 51 erano sconosciute al Fisco. Tasse evase per 350mila euro

Articoli correlati

Colf e badanti "fantasma”: contratti in regola ma zero tasse per anni. Nascosti 2,5 milioni di guadagniPesaro, 19 marzo 2026 – Colf e badanti regolarmente assunte ma totalmente invisibili al Fisco: 51 lavoratrici scoperte, oltre 2,5 milioni di euro...

Leggi anche: Calabria 2024: -25% colf e badanti, ma 329 milioni di euro

Contenuti utili per approfondire Colf e badanti maxi operazione In 51...

Temi più discussi: Colf e badanti: maxi operazione. In 51 erano sconosciute al Fisco. Tasse evase per 350mila euro; Un maxi progetto per il San Bartolo 9 anni dopo l'incendio, la sicurezza di Focara vale 5 milioni. Lavori per falesia, Fiorenzuola e...; Commando armato assalta la fabbrica di Prada: la fuga con centinaia scarpe griffate, il maxi bottino. L'ingresso sfondato con i furgoni.

colf e badanti maxiColf e badanti: maxi operazione. In 51 erano sconosciute al Fisco. Tasse evase per 350mila euroRegolarmente pagate dal 2019 al 2024, ma non hanno presentato la denuncia dei redditi. Il caso più eclatante: una lavoratrice che ha incassato 100mila euro senza dichiarare nulla. ilrestodelcarlino.it

colf e badanti maxiPesaro, badanti e colf come fantasmi per il fisco: tasse non pagate per 350mila euro (non presentavano dichiarazione dei redditi)PESARO Colf e badanti fantasma per il Fisco, scoperti 51 collaboratrici domestiche completamente sconosciute. Il contratto delle famiglie era regolare, ma le colf non pagavano le tasse. La ... corriereadriatico.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.