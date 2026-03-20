Colf e badanti | maxi operazione In 51 erano sconosciute al Fisco Tasse evase per 350mila euro

La Guardia di Finanza ha scoperto 51 colf e badanti che lavoravano senza regolare contratto e senza essere conosciute dal Fisco. Durante le verifiche sono stati sequestrati oltre 2,5 milioni di euro nascosti e sono state accertate tasse evase per più di 350.000 euro. L’operazione ha coinvolto un ampio numero di persone, portando alla luce situazioni di irregolarità nel settore.

Sono 51 le colf e badanti "invisibili" al Fisco che sono state smascherate dalla Guardia di Finanza, con oltre 2,5 milioni di euro nascosti e più di 350mila euro di tasse non pagate. E c’è un caso di lavoratrice domestica che spicca su tutti: oltre 100mila euro incassati in tre anni senza mai presentare la dichiarazione dei redditi. Non lavoro nero, ma redditi mai comunicati allo Stato. È l’operazione condotta dal Comando provinciale di Pesaro e Urbino che ha scoperchiato un insospettabile fenomeno di evasione fiscale in un settore spesso considerato marginale ma che, nei numeri, si rivela tutt’altro. Non si tratta di rapporti irregolari: i contratti c’erano, i contributi venivano versati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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