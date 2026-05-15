Saranno cittadine onorarie di Reggio Fariba e Mahvash coraggiose iraniane perseguitate dal regime
A Reggio Calabria saranno insignite della cittadinanza onoraria due donne iraniane, Fariba Kamalabadi e Mahvash Sabet, riconosciute per il loro impegno nel promuovere i diritti umani e delle donne. Entrambe sono state perseguitate dal regime iraniano a causa della loro appartenenza alla minoranza bahà'i. La decisione è stata annunciata nelle ultime settimane e sarà formalizzata in un evento pubblico previsto a breve. La loro situazione ha attirato l’attenzione di diverse associazioni impegnate in difesa dei diritti umani.
La cittadinanza onoraria di Reggio Calabria sarà conferita a Fariba Kamalabadi e a Mahvash Sabet, professioniste iraniane impegnate nell'affermazione dei diritti umani e delle donne perseguitate dal regime perché appartenenti alla minoranza religiosa bahà'i.Il consiglio comunale ha approvato la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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