Saranno cittadine onorarie di Reggio Fariba e Mahvash coraggiose iraniane perseguitate dal regime

A Reggio Calabria saranno insignite della cittadinanza onoraria due donne iraniane, Fariba Kamalabadi e Mahvash Sabet, riconosciute per il loro impegno nel promuovere i diritti umani e delle donne. Entrambe sono state perseguitate dal regime iraniano a causa della loro appartenenza alla minoranza bahà'i. La decisione è stata annunciata nelle ultime settimane e sarà formalizzata in un evento pubblico previsto a breve. La loro situazione ha attirato l’attenzione di diverse associazioni impegnate in difesa dei diritti umani.

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