Le transfemministe cacciano le iraniane che volevano ricordare le donne uccise dal regime

Durante una manifestazione dell’8 marzo, le transfemministe di Non una di meno hanno impedito a alcune donne iraniane di ricordare le vittime del regime. Le attiviste hanno ritenuto che ci fossero differenze tra le varie donne e hanno cercato di controllare le modalità di commemorazione. L’incidente ha suscitato discussioni tra i partecipanti sulla gestione degli spazi e delle espressioni femminili durante le manifestazioni.

Anche l’8 marzo per le transfemministe di Non una di meno esistono donne di serie a e donne di serie b. Al corteo organizzato oggi pomeriggio a Roma contro la guerra e il governo Meloni è stato allontanato un gruppo di iraniane che volevano partecipare per ricordare le donne uccise dal regime. Un gesto doppiamente grave sia per la situazione che sta vivendo il popolo iraniano sia perché avviene in un corteo durante la Giornata della donna. Come raccontano a “Il Giornale” il presidente dell’Assocazione Italia-Iran Mario Filippo Brambilla di Carpiano e il suo referente romano Francesco Di Bartolomei: “Durante la manifestazione, circa dieci-quindici cittadini iraniani erano presenti sul posto in modo completamente pacifico, senza alcuna tensione o comportamento violento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le transfemministe cacciano le iraniane che volevano ricordare le donne uccise dal regime “Libertà per l’Iran”: FdI in piazza a Milano per sostenere le donne che sfidano il regime. Dove sono le femministe?Il plauso del presidente del Senato Ignazio La Russa: «È fondamentale alzare la voce in difesa della libertà». Leggi anche: Chissà se avrei il coraggio e la determinazione di protestare per i diritti delle donne, libertà per tutti, come le iraniane dal 2022... come Mahsa Amini Contenuti utili per approfondire transfemministe cacciano. Le transfemministe cacciano le iraniane che volevano ricordare le donne uccise dal regimeAnche l’8 marzo per le transfemministe di Non una di meno esistono donne di serie a e donne di serie b. Al corteo organizzato oggi pomeriggio a Roma contro la guerra e il governo Meloni è stato ... msn.com Roma, le transfemministe di Non una di meno cacciano le iraniane che volevano ricordare le donne uccise dal regimeAnche l’8 marzo per le transfemministe di Non una di meno esistono donne di serie a e donne di serie b ... ilgiornale.it