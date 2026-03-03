Durante un presidio davanti al consolato degli Stati Uniti a Milano, organizzato da Cgil, Anpi e Arci, alcuni manifestanti hanno subito uno sfregio con scritte offensive che fanno riferimento a spie di Cia e Mossad e a fascisti iraniani. L’evento, tenutosi nel tardo pomeriggio, aveva come obiettivo richiamare alla diplomazia e al negoziato in un momento di escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Lite tra manifestanti organizzati da Cgil, Anpi e Arci e un gruppo di iraniani pro intervento a Milano. Accuse di “spie della Cia” e intervento delle forze dell’ordine per evitare degenerazioni Fin dall’inizio alcuni gruppi si sono presentati con la bandiera iraniana. “Questo non è un presidio a favore del regime, alcune bandiere non sono bene accette”, hanno chiarito dal palco gli organizzatori, ribadendo che l’iniziativa era contro la guerra e non a sostegno di Teheran. In largo Donegani, a poca distanza, si è radunata anche una quindicina di cittadini iraniani favorevoli all’intervento di Stati Uniti e Israele. “Abbiamo bisogno di questo aiuto, cosa c’entrate voi sinistri? Da chi ci state difendendo?”, ha detto una donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Spie di Cia e Mossad, fasciste iraniane". Lo sfregio dei pro-regime al sit-in di Cgil, Anpi e Arci

