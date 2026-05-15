Sanzione sproporzionata | il Chieti annuncia ricorso al Coni dopo la retrocessione in Eccellenza
Il Chieti ha annunciato di aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in seguito alla sentenza della Corte Federale d’Appello, che ha deciso una penalizzazione di 11 punti e la retrocessione diretta in Eccellenza. La società ha definito la sanzione come sproporzionata, opponendosi alla decisione e chiedendo un riesame. La richiesta arriva dopo che la sentenza ha avuto come risultato la perdita del posto in Serie D per la squadra neroverde.
Dopo la pesante sentenza della Corte Federale d’Appello che ha inflitto 11 punti di penalizzazione al Chieti decretandone la retrocessione diretta in Eccellenza, arriva la dura presa di posizione della società neroverde.Attraverso una nota ufficiale il Chieti F.C. 1922 ha espresso «il più. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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