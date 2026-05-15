Sanzione sproporzionata | il Chieti annuncia ricorso al Coni dopo la retrocessione in Eccellenza

Il Chieti ha annunciato di aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in seguito alla sentenza della Corte Federale d’Appello, che ha deciso una penalizzazione di 11 punti e la retrocessione diretta in Eccellenza. La società ha definito la sanzione come sproporzionata, opponendosi alla decisione e chiedendo un riesame. La richiesta arriva dopo che la sentenza ha avuto come risultato la perdita del posto in Serie D per la squadra neroverde.

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