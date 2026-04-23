Un uomo di 55 anni, dipendente da oltre vent’anni in un’azienda di Marghera, si è tolto la vita dopo essere stato licenziato a causa di un ammanco di 280 euro. Il tribunale ha dichiarato che la sanzione applicata è risultata sproporzionata. La vicenda coinvolge direttamente il lavoratore e le sue condizioni, portando all’attenzione l’impatto delle decisioni disciplinari sui dipendenti.

All’origine del provvedimento disciplinare, un comportamento ritenuto scorretto dall’azienda: Paolo Michielotto aveva inserito in 14 ordini inviati dal 10 al 29 maggio 2024 un prodotto sospeso e non presente in giacenza nel punto vendita (delle confezioni di gambero rosso mediterraneo) per fare raggiungere, per ciascun ordine, l’importo complessivo di 250 euro, di modo da non addebitare al cliente la spesa di 20 euro per il trasporto, prevista per gli ordini inferiori ai 250 euro. Un gesto che non gli aveva fatto finire in tasca neanche un euro ed era stato motivato dall’intenzione di aiutare i clienti e fidelizzarli. Il danno complessivo per l’azienda era stato quantificato in circa 280 euro, ma, nonostante le spiegazioni del dipendente, la società aveva deciso per il licenziamento.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marghera, licenziato per un ammanco di 280 euro, si era suicidato. Il tribunale: «Una sanzione sproporzionata»

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