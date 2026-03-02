Ispettori nel circolo privato | manca la Scia scatta sanzione di 5mila euro dopo il ricorso rigettato

Il 27 febbraio il dirigente del Servizio Suap di Foggia ha confermato una multa di 5.000 euro a seguito di un’ispezione in un circolo privato. La sanzione è stata applicata perché non era stata presentata la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Dopo il ricorso, la decisione è stata respinta e la multa è rimasta in vigore.

Con ordinanza del 27 febbraio scorso il dirigente del Servizio Suap del Comune di Foggia ha confermato una sanzione amministrativa di 5.000 euro a carico del presidente di un circolo privato situato in via San Domenico.Il controllo e il vervaleLa vicenda trae origine da un controllo effettuato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Discoteca nel circolo privato, condannato il gestore dopo il blitz dei carabinieriFALCONARA MARITTIMA - Sulla carta era un circolo privato ma al controllo dei carabinieri era stata trovata una discoteca abusiva con dentro un... Famiglia nel bosco: rigettato il ricorso. I bambini restano nella struttura. Sospesa la responsabilità genitorialeLa Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la... Tutti gli aggiornamenti su Ispettori. Nel circolo privato dj, musica a tutto volume e porte d’emergenza chiuse coi chiavistelli: sequestroNei giorni scorsi, gli agenti della Divisione polizia amministrativa e dei commissariati di Nardò e Otranto, assieme ai vigili del fuoco, Asl Lecce e Ispettorato del lavoro, hanno effettuato controlli ... lecceprima.it Circolo privato ad Ancona tesserava soci al volo, sanzioniUn circolo privato di fatto trasformato in esercizio pubblico con tesseramenti al volo. Lo ha scoperto ad Ancona la polizia di Stato nei pressi di piazza del Papa dove gli agenti erano intervenuti ... ansa.it