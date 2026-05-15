Sant’Orsola 200 body speciali per i bimbi prematuri

Oggi al Policlinico di Sant’Orsola sono stati consegnati 200 body per bambini prematuri. Questi capi, di dimensioni ridotte, sono stati creati per offrire protezione e conforto ai neonati più piccoli. I vestiti sono stati donati da un’associazione dedicata alla cura dei piccoli in difficoltà e sono destinati a bambini ricoverati in terapia intensiva neonatale. La consegna si inserisce in un'iniziativa volta a migliorare le condizioni di assistenza per i neonati più fragili.

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