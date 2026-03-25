L’octopus therapy, o polpo-terapia offre ai neonati prematuri un conforto durante il delicato periodo delle cure, nei momenti in cui non sia possibile il contatti diretto con la mamma o con il papà. Così 30 "polpetti" colorati realizzati all’uncinetto in fibra di cotone sono stati donati all’ ospedale San Jacopo di Pistoia. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi al personale sanitario di neonatologia insieme al sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika, Antonio Rancati, presidente di Octopolis Foundation che ha promosso l’iniziativa e Andrea Landi presidente del circolo Arci di Borgonuovo-Prato, dove sono stati realizzati delle volontarie i piccoli polpi all’uncinetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al San Jacopo sono arrivati trenta "polpetti" colorati per i bimbi prematuri

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