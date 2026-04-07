Rivolta in via Sant’Orsola | Ostaggi della movida molesta

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile si sono verificati diversi disordini in via Sant’Orsola, con gruppi di giovani che si sono radunati davanti ai locali e ai portoni dei palazzi, creando schiamazzi fino a tarda ora. Le proteste dei residenti sono state accompagnate da comportamenti maleducati e assembramenti che hanno causato disagio nel quartiere. La situazione ha portato a tensioni tra i cittadini e chi frequentava la zona.

Bergamo, 7 aprile 2026 – Movida molesta. Schiamazzi fino a tarda notte, assembramenti di ragazzi fuori dai locali e vicino ai portoni dei palazzi, maleducazione diffusa come reazione alle proteste. È il grido d’allarme dei residenti della centralissima via Sant’Orsola, a Bergamo, diventata da un paio di anni con la presenza di numerosi locali il punto principale della movida del centro. La situazione, a detta degli abitanti, è diventata insostenibile. L’età degli avventori dei locali della strada è sempre più bassa e parallelamente pare essersi abbattuto anche il rispetto delle più banali norme di civiltà. Le testimonianze. “Soprattutto nei fine settimana – spiegano alcuni residenti – attraversare la via per una passeggiata o anche solo rientrare a casa è diventato impossibile o quantomeno molto complicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rivolta in via Sant’Orsola: “Ostaggi della movida molesta” Le uova di Pasqua della Finanza per i piccoli ricoverati al Sant’OrsolaBologna, 2 aprile 2026 – Qualche momento di allegria per i piccoli ricoverati al Sant’Orsola che hanno ricevuto in regalo le uova di Pasqua dagli... Movida molesta in almeno cinque locali del centro di Brindisi, scattano i provvedimenti delle autorità5 Decreti di Sequestro Preventivo: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, che ha... Argomenti più discussi: Rivolta in via Sant’Orsola: Ostaggi della movida molesta; Secondo Rapporto FNOPI-Sant’Anna, al via la survey rivolta agli infermieri. |; Movida a Bergamo: in via Sant’Orsola residenti stufi. Sant’Orsola, sprint rinascita. Scuole, artigianato e museo . Via ai lavori nell’ex conventoDopo gli interventi a facciate e coperture, scattata ieri la fase dei cantieri gestiti da Artea. Il piano terra concepito come un’estensione del rione. Funaro: Funzioni di interesse pubblico. lanazione.it Buona #Pasqua2026 dal Policlinico Sant'Orsola di Bologna Mani di Mamma - ODV - facebook.com facebook