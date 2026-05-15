A Santo Stefano d’Aveto si avvicina una consultazione elettorale che vede contrapporsi due visioni diverse per il futuro del borgo. I temi principali riguardano la gestione della sanità e della scuola, con proposte che puntano a migliorare i servizi per i residenti. Si discute anche di progetti specifici per favorire un turismo che attragga visitatori tutto l’anno, con interventi che intendono valorizzare le risorse locali e rafforzare l’economia del territorio. La sfida si svolge in un clima di confronto tra continuità e innovazione.

? Punti chiave Come cambierà la gestione della sanità e della scuola in valle?. Quali progetti concreti promettono di rendere il borgo turistico tutto l'anno?. Chi garantirà la massima trasparenza sui costi degli impianti di risalita?. Come influirà il voto sulla protezione del paesaggio e del Parco?.? In Breve Voto turno unico tra domenica 24 e lunedì 25 maggio per popolazione sotto 15.000.. Crucioli propone polo museale con 25.000 oggetti e copertura medica dalle 8 alle 20.. Armerini punta su telemedicina e pubblicazione dati economici per 19 aree tematiche.. Progetto Crucioli prevede una scuola superiore in valle per contrastare lo spopolamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santo Stefano d’Aveto: sfida al voto tra continuità e trasparenza

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