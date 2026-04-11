A Levanto si avvicina il momento delle elezioni comunali, con la presentazione ufficiale della lista civica Levanto Insieme, capeggiata dal sindaco in carica. La lista comprende dodici candidati e si presenta come un fronte di continuità rispetto alla gestione attuale. La campagna elettorale è iniziata con questa prima fase, mentre i candidati si preparano a confrontarsi sui temi principali del futuro del comune.

La corsa per il governo di Levanto si è ufficialmente accesa con la presentazione della lista civica Levanto Insieme, guidata dal sindaco uscente Luca Del Bello. La squadra, composta da dodici candidati, punta a garantire la continuità amministrativa attraverso un mix di figure consolidate e nuovi volti del territorio, in vista dei voti previsti per i giorni 24 e 25 maggio. Il fronte delle liste: tra continuità e nuove proposte. Il quadro della città si sta delineando con precisione dopo l’annuncio della compagine che sosterrà Del Bello. Il progetto elettorale, denominato Levanto Insieme, ha rivelato i nomi degli aspiranti consiglieri comunali che affiancheranno l’attuale primo cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Levanto, sfida al voto: Del Bello punta sulla continuità con 12 nomi

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