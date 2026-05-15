Sant' Antonio centra un' auto in sosta e si ribalta

Nella tarda mattinata si è verificato un incidente sulla strada principale, quando un'auto ha urtato una vettura parcheggiata e successivamente si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza ai due occupanti del veicolo coinvolto, riportando solo ferite leggere. Le forze dell'ordine hanno messo in atto i rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto. Non ci sono state altre vetture coinvolte né danni a strutture circostanti.

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È di due feriti lievi il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata: un'auto avrebbe centrato una vettura in sosta per poi ribaltarsi in mezzo alla strada.L’incidente è avvenuto lungo via Emilia Pavese a Sant’Antonio, vicino all'incrocio con via Primo Maggio. Sul posto sono accorsi i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I RESIDENTI DI SANT'ANTONIO CHIEDONO 20 POSTI BLU GRATUITI AL COMUNE Sullo stesso argomento Leggi anche: Auto centra un muro e si ribalta Balduina, carambola violenta: BMW si ribalta e colpisce auto in sosta? Cosa sapere Due feriti a Balduina venerdì 24 aprile dopo l'urto tra Opel e BMW. 17 gennaio, Sant’Antonio: nei forni e nelle pasticcerie di Prato i panini benedettiFirenze, 17 gennaio 2026 – Ogni anno il 17 gennaio, giorno in cui si celebra Sant’Antonio Abate, le tradizioni e l’amore per gli animali – di cui è il protettore - si incontrano con la fede. Secondo ... lanazione.it Sant’Antonio, 17 gennaio 2026/ Oggi si ricorda l’abate che diede il via al monachesimoAntonio ascoltò le Sacre Scritture e si privò di tutto, eccetto mantenere qualche avere per il mantenimento della sorella. Ma quando udì le altre parole di Gesù, sempre in chiesa, che invitavano ... ilsussidiario.net