auto centra un muro e si ribalta

Una vettura ha colpito un muro e si è ribaltata lungo via Nazionale a Codisotto di Luzzara. La scena si è verificata intorno alle 7 del mattino e ha coinvolto un veicolo che, a causa di una sbandata, ha perso il controllo, causando danni e un incidente lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione.

Raffica di schianti sulle strade della Bassa. Verso le 7 una sbandata si è verificata in via Nazionale, sull’ex Statale 62 a Codisotto di Luzzara. Ferito un uomo di origine straniera, di 37 anni, che si stava recando al lavoro alla guida di una Fiat Punto. E’ finito prima contro un grosso muro di recinzione in muratura, che è stato abbattuto, per poi ribaltarsi in un campo, accanto alla carreggiata. Raggiunto da ambulanza e autoinfermieristica, è stato portato in ospedale a Guastalla. Vista la dinamica dell’incidente, si può dire che gli è andata bene, non avendo riportato traumi di rilievo. I vigili del fuoco hanno messo la vettura in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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