Venerdì 24 aprile, a Balduina, si è verificato un incidente tra un'auto BMW e un'Opel, che ha causato il ribaltamento della BMW e il coinvolgimento di un veicolo in sosta. Due persone sono rimaste ferite nell'incidente, tra cui un uomo di 30 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

? Cosa sapere Due feriti a Balduina venerdì 24 aprile dopo l'urto tra Opel e BMW.. Il trentaseienne è in codice rosso al Gemelli dopo il ribaltamento del veicolo.. Due persone sono finite in ospedale venerdì 24 aprile, intorno alle ore 11:30, a seguito di un violento impatto tra due veicoli avvenuto su viale delle Medaglie d’Oro, all’altezza del civico 400, nella zona della Balduina. La dinamica del sinistro ha coinvolto una Opel Agila guidata da una conducente italiana di 79 anni e una BMW condotta da un uomo di 36 anni. L’urto laterale ha causato il ribaltamento della vettura più giovane, la quale, nel corso della carambola, è finita per colpire anche due auto che si trovavano regolarmente in sosta lungo la carreggiata, precisamente una Renault Scenic e una Fiat Panda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Balduina, carambola violenta: BMW si ribalta e colpisce auto in sosta

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