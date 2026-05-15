Sant' Anna-Regina Margherita la fusione nasce con un debito di quasi 50 milioni di euro Presto per diventare Irccs?
Questa settimana in Consiglio regionale si è discusso ancora di sanità, concentrandosi in particolare sulla fusione tra due grandi ospedali e sui relativi debiti accumulati. La fusione tra il Sant'Anna e Regina Margherita si è verificata con un debito di circa 50 milioni di euro, mentre il settore sanitario nel suo complesso affronta difficoltà finanziarie. Recentemente, è stato approvato un disegno di legge che prevede un intervento urgente per coprire un buco di 209 milioni di euro nelle aziende sanitarie locali.
Anche questa settimana in Consiglio regionale ha tenuto banco, insieme ai suoi debiti, la Sanità. Dopo l'intervento urgente disposto con il disegno di legge (ddl) 132, approvato il 7 maggio, per ripianare il buco da 209 milioni di euro delle Aziende sanitarie locali la Giunta del presidente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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