Sant' Anna-Regina Margherita la fusione nasce con un debito di quasi 50 milioni di euro Presto per diventare Irccs?

Questa settimana in Consiglio regionale si è discusso ancora di sanità, concentrandosi in particolare sulla fusione tra due grandi ospedali e sui relativi debiti accumulati. La fusione tra il Sant'Anna e Regina Margherita si è verificata con un debito di circa 50 milioni di euro, mentre il settore sanitario nel suo complesso affronta difficoltà finanziarie. Recentemente, è stato approvato un disegno di legge che prevede un intervento urgente per coprire un buco di 209 milioni di euro nelle aziende sanitarie locali.

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