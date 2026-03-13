Malattie rare al Sant’Anna arriva un’infermiera dedicata allo sportello per pazienti e famiglie | è Margherita Riva

All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia è stata introdotta un’infermiera dedicata allo sportello per pazienti e famiglie affetti da malattie rare. La presenza di questa figura rappresenta una novità nell’ambito del nuovo servizio attivato da Asst Lariana, che mira a fornire supporto e assistenza immediata alle persone coinvolte. L’inaugurazione dello sportello segna un passo importante per l’ospedale.

All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia entra nel vivo il nuovo Sportello per le Malattie Rare attivato da Asst Lariana. Nei giorni scorsi ha preso servizio Margherita Riva, l’infermiera dedicata al progetto pensato per offrire supporto e orientamento alle persone affette da patologie rare e ai loro familiari. Nel suo lavoro l’infermiera sarà affiancata da Corinne Cosentino, che si occupa della segreteria amministrativa, oltre che dal personale sanitario coinvolto nel servizio. Il nuovo sportello è pensato per offrire un punto di contatto diretto non solo ai pazienti ma anche ai loro familiari e caregiver. Il servizio si rivolge inoltre alle associazioni del terzo settore che operano nel campo delle malattie rare. 🔗 Leggi su Quicomo.it

