Santa Marinella Fdi dà attestato di cittadinanza col simbolo del partito | il caso arriva in Regione
A Santa Marinella, un attestato di cittadinanza italiana, emesso da Fratelli d’Italia e raffigurante il simbolo del partito, è diventato oggetto di discussione. La consigliera regionale ha presentato un’interrogazione evidenziando che si tratta di un documento che rappresenta un diritto e non un semplice gadget. La questione è ora al centro di un dibattito istituzionale nella Regione Lazio.
Un attestato per celebrare l'ottenimento della cittadinanza italiana da parte di Fratelli d'Italia è finito al centro dell'interrogazione in Regione Lazio della consigliera Eleonora Mattia: "Non un gadget, ma un diritto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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