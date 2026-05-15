Santa Marinella Fdi dà attestato di cittadinanza col simbolo del partito | il caso arriva in Regione

A Santa Marinella, un attestato di cittadinanza italiana, emesso da Fratelli d’Italia e raffigurante il simbolo del partito, è diventato oggetto di discussione. La consigliera regionale ha presentato un’interrogazione evidenziando che si tratta di un documento che rappresenta un diritto e non un semplice gadget. La questione è ora al centro di un dibattito istituzionale nella Regione Lazio.

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