Cicloturismo sui Monti Sibillini Turismo lento in giro tra i borghi

È stato avviato un progetto dedicato al cicloturismo nei Monti Sibillini, incentrato sulla promozione del turismo lento e della scoperta dei borghi dell’entroterra. L’iniziativa mira a offrire esperienze di viaggio a contatto con la natura, con un’attenzione particolare ai paesaggi locali e ai sapori autentici delle realtà attraversate. L’obiettivo è incentivare l’esplorazione delle aree rurali attraverso il cicloturismo.

Un progetto dedicato al turismo lento, ai borghi dell’entroterra, alla voglia di vivere esperienze a contatto con la natura, ammirando i paesaggi, gustando i sapori autentici dei territori che si attraversano. E’ stata presentato in forma sperimentale nei giorni scorsi presso il teatro del Falco di Montefalcone Appennino il progetto ‘Cicloturismo sui monti Sibillini e dintorni’, un progetto che svilupperà un circuito virtuoso legato al turismo in bike che legherà i comuni dei sibillini e che si propone di allargare ulteriormente le sue maglie. Il programma è stato illustrato da Massimo De Sanctis, rappresentante di ‘Onirica’ Società... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cicloturismo sui Monti Sibillini. Turismo lento in giro tra i borghi Articoli correlati Monti Sibillini: 27 giovani e donne lanciano il turismoNel cuore dei Monti Sibillini, la formazione professionale si sta trasformando in un motore di sviluppo reale per il territorio. Nasce la «Liguria degli Anelli» tra turismo lento e svolta digitaleLa Liguria punta su un nuovo modello di turismo sostenibile e lento con il progetto «Liguria degli Anelli», presentato alla Borsa Internazionale del... Approfondimenti e contenuti su Monti Sibillini Temi più discussi: Cicloturismo sui Monti Sibillini. Turismo lento in giro tra i borghi; Cammino dei Cappuccini in bici: 404 km nell’appennino marchigiano; Il 26, 27 e 28 giugno arriva Fiastrapalooza. Il nuovo festival lacustre del Parco Nazionale dei Monti Sibillini celebra l’energia del territorio e la scoperta del paesaggio. Tre giorni di arti e attività diffuse per un’esplosione di eventi; Un Cammino da fare anche in bici? Nelle Marche ce n'è uno tutto nuovo. Cicloturismo sui Monti Sibillini. Turismo lento in giro tra i borghiUn progetto dedicato al turismo lento, ai borghi dell’entroterra, alla voglia di vivere esperienze a contatto con la natura, ammirando i paesaggi, gustando i sapori autentici dei territori che si attr ... ilrestodelcarlino.it Parco dei Monti Sibillini, arriva l’attestato digitale per chi percorre i Sentieri NaturaNon solo uno strumento di coinvolgimento per i visitatori, ma anche come supporto alla gestione e alla cura delle infrastrutture escursionistiche Un’innovazione pensata per rendere ancora più coinvolg ... youtvrs.it RISCHIO VALANGHE MARCATO SUI MONTI SIBILLINI: NECESSARIA MASSIMA PRUDENZA Il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria informa che, sulla base dell’ultimo bollettino nivometeorologico emesso dal Servizio Meteomont, il grado di pericolo vala - facebook.com facebook