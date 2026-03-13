Cammini d’Italia infrastruttura nazionale | turismo lento e aree interne al centro della nuova strategia

I Cammini d’Italia sono stati riconosciuti come infrastruttura strategica nazionale con la Legge del 13 febbraio 2026, n. 24. La nuova normativa definisce questi percorsi come parte integrante delle reti di mobilità e promozione del turismo lento, con particolare attenzione alle aree interne del centro. La legge stabilisce quindi un quadro normativo che valorizza e tutela queste vie storiche e culturali.

Con la Legge 13 febbraio 2026, n. 24, i Cammini d’Italia diventano infrastruttura strategica nazionale. Una riforma che punta su turismo sostenibile, rigenerazione dei borghi e coesione territoriale. In parallelo, la revisione dei criteri per i Comuni montani riapre il confronto su risorse e tutele, tra rigore tecnico e giustizia territoriale. I cammini riconosciuti come infrastruttura pubblica. La promulgazione della nuova legge da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella segna una svolta nella concezione delle politiche turistiche e territoriali. I percorsi a piedi entrano per la prima volta nel perimetro delle infrastrutture strategiche nazionali, al pari di reti materiali più tradizionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cammini d’Italia infrastruttura nazionale: turismo lento e aree interne al centro della nuova strategia Articoli correlati Turismo: entroterra, cammini e borghi protagonisti della nuova strategiaLECCE – Anche per il 2025 il mosaico sul turismo in Puglia è stato completato con tutte le tessere. Cammini d'Italia, Tassinari (Forza Italia): "Un asset strategico per il turismo lento e la valorizzazione dei territori"“L’approvazione alla Camera della legge sui Cammini d’Italia segna un passaggio fondamentale nel riconoscimento di questi percorsi come... Altri aggiornamenti su Cammini d'Italia infrastruttura... Temi più discussi: La X edizione del Festival dei Cammini di Francesco; Paesaggi mozzafiato, boschi silenziosi e borghi: ecco l’Italia dei cammini; Tra sentieri, idee e comunità: presentata l’edizione 2026 del Festival dei Cammini di Francesco; La Via della Sorelle, cammino che crea valore. Cammini d’Italia, una legge per rigenerare territori, cultura e turismoIl provvedimento disciplina riconoscimento, governance e criteri di qualità dei cammini, con focus su sicurezza, accoglienza e accessibilità ... edilportale.com Boom dei cammini, sulle vie del turismo lento l'Italia corre: nel 2025 oltre 300mila viandantiIl dossier di Terre di Mezzo presentato a Fa’ la cosa giusta!: quasi 2,5 milioni di pernottamenti su 160 percorsi e un impatto economico stimato in ... avvenire.it Dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho la Regione presenta cinque cammini del catasto regionale insieme a operatori turistici ed escursionisti: «Un volano per valorizzare aree interne e borghi» - facebook.com facebook "La dimora non si realizza che in cielo o tra i cammini. Amo questa piccola pietra che servirà lasciata nelle mie mani per qualcuno sulla strada" Thierry Metz è un poeta che t'incontra per strada ti abbraccia, quando lo scopri devi essere grato di questo dono,pu x.com